Tajemniczy transfer Motoru. W co oni grają?

Drużyna Motoru szykuje się do wyjazdu do Gorican. To tam zespół Macieja Kuciapy i Jacka Ziółkowskiego spędzi najbliższe dni trenując na torze należącym do rodziny Pavliców. Tuż przed wyjazdem klubowe media zasiały ziarno niepewności wśród kibiców informując o nadchodzącym transferze.

Motor zapowiedział transfer. Kibice pytają, o kogo chodzi?

- Przed wyjazdem na treningi do Gorican, do drużyny dołączy nowa osoba! Jak myślicie, kto to może być? - czytamy na profilu Motoru Lublin na Facebooku, a kibice drapią się po głowie i dzielą się w komentarzach swoimi typami. Padają nazwiska zawodników, jak i innych osób ze środowiska żużlowego. Reklama

Na transferową bombę zawodnika nie ma co liczyć, bo najlepsi już mają kontrakty w innych klubach. Zresztą mistrzowie Polski kadrowo są zabezpieczeni, więc tutaj raczej nie należy szukać poszlaki. Być może działacze zdecydowali się na chwilę przed startem ligi wzmocnić sztab szkoleniowy drużyny. W końcu pracy przy pierwszej drużynie, juniorach i zespole U-24 jest całkiem sporo. To oczywiście jedynie przypuszczenia, a rozwiązanie zagadki powinniśmy poznać już wkrótce.



Przypomnijmy, że lublinianie w nadchodzącym sezonie będą bronić tytułu mistrza Polski. Są faworytem do zwycięstwa w PGE Ekstralidze. Jeśli ta sztuka by im się udała, to byłby to nie lada wyczyn - trzecie mistrzostwo z rzędu. Sezon ligowy startuje już w drugim tygodniu kwietnia.



Prezes Jakub Kępa z trenerem Maciejem Kuciapą. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jacek Ziółkowski (pierwszy po lewej) i Maciej Kuciapa / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan