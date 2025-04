Tak Linette pracuje z Radwańską. Sama to powiedziała. "Potrafi"

Magda Linette od wielu lat należy do czołówki polskiego tenisa, a szczególnie w ostatnim czasie jest w kapitalnej formie. Na WTA 1000 Miami 33-latka dotarła aż do ćwierćfinału, gdzie zatrzymała ją Jasmine Paolini. Później w barwach reprezentacji Polski przyczyniła się do pokonania Szwajcarek w kwalifikacjach Billie Jean King Cup. Przypomnijmy, pod koniec zeszłego roku do jej sztabu dołączyła Agnieszka Radwańska. Jak układa się współpraca obu pań? - Wniosła spokój i ogromne doświadczenie - mówi Linette.