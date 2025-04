Nie ma co się oszukiwać. Hit Ekstraklasy, w postaci starcia Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok zawiódł po całości. Tylko cztery celne strzały, jeden gol, a do tego brak odpowiedniego zaangażowania graczy "Wojskowych" - nie na to byli gotowi fani zgromadzeni przy ul. Łazienkowskiej. Legia po porażce 0:3 z Chelsea w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy znów spisała się bardzo słabo i poległa 0:1, a stołek pod Goncalo Feio jest już naprawdę gorący.

