Wisła zniknęła z kalendarza Pucharu Świata w skokach. Jest reakcja Adama Małysza

Wisła organizuje Puchar Świata w skokach narciarskich nieprzerwanie od sezonu 2012/2013. Zawsze spełniała wszelkie żądania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), choć inne obiekty wcale nie musiały tego robić.



Mało tego. Wisła wyznaczała trendy, organizując pierwsze w historii hybrydowe zawody Pucharu Świata. I właśnie wówczas jedyny raz w historii obiekt gościł też zawody PŚ kobiet.

FIS nie widzi Wisły w kalendarzu Pucharu Świata w skokach

Teraz dla Wisły nie znalazło się miejsce w kalendarzu Pucharu Świata w skokach narciarskich na kolejny sezon, który jeszcze nie jest ostateczny, ale jednak takie decyzje FIS bardzo bolą. Zostały one podjęte tylko dlatego, że Wisła nie organizować PŚ zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.



Tyle tylko, że jest wiele miejsc w kalendarzu PŚ, które nie będą organizowały PŚ dla obu płci. Dlaczego zatem oberwać za to ma Wisła?

Nie wygląda to fajnie ze strony FIS. Przecież mamy podpisaną umowę, w której mamy gwarancję organizacji Pucharu Świata w Wiśle na kilka lat. Nie wiem zatem, o co się rozchodzi. Rozmawiałem już z Sandro Pertile, dyrektorem Pucharu Świata, i powiedziałem mu, że przepis o organizacji Pucharu Świata kobiet i mężczyzn w jednym miejscu miał wejść dopiero w sezonie po zimowych igrzyskach olimpijskich, a nie teraz. Dla mnie w ogóle to i tak jest dziwny pomysł z przymuszaniem do organizacji zawodów, których się nie chce ~ powiedział Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z Interia Sport.

- Oczywiście, jeśli FIS nalega, to możemy zrobić PŚ kobiet, ale nie w tym samym terminie, bo to się wiąże z dużą logistyką. Zaproponowaliśmy, że możemy takie zawody przeprowadzić w Szczyrku. One mogłyby nawet na stałe trafić do kalendarza - dodał.

Małysz nie sądzi, by to był rewanż za mistrzostwa świata w Trondheim, gdzie Polska były jednym z krajów, który postawił się FIS ws. oszustw w kombinezonach.



Ostateczny kalendarz ma zostać ogłoszony na kongresie FIS 8 maja.



- Myślimy, co zrobić. Może uda się zrobić tak, by zawody kobiet nie odbywały się tego samego dnia, ale np. w czwartek i piątek. Na razie staramy się to jakoś tak poukładać, żeby nie stracić konkursów w Wiśle - zakończył Małysz. Reklama

W ostatnim sezonie w kilku miejscach odbywały się już jednocześnie zawody PŚ kobiet i mężczyzn. I okazało się, że wcale nie jest to takie łatwe. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy do gry wchodzi przyroda.



- Mieliśmy już takie konkursy, że był problem z przesunięciami zawodów, kiedy pogoda wkraczała do gry. Kiedy nie ma problemów z aurą i można spokojnie cały dzień skakać, to wtedy jest zupełnie inna sytuacja, choć jest to straszliwie obciążające i dla organizatorów, i dla kibiców. Mimo że te zawody tak samo się nazywają, to jednak jestem zdania, że nie są to identyczne dyscypliny. W skokach kobiet jest inna docelowa grupa kibiców. To nie są ci sami kibice, co u mężczyzn - przyznał Łukasz Kruczek, polski trener, w rozmowie z Interia Sport.



