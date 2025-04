Jeden kontrakt już ogłosili, a to nie koniec. Polski klub rusza na transferowe łowy

Pres Grupa Deweloperska Toruń nie zwalnia tempa. Po niedzielnym, wygranym meczu z Betard Spartą Wrocław (49:41) trener Piotr Baron wyszedł do kibiców, żeby im powiedzieć, że zostaje w Toruniu do końca października 2027. A to nie koniec. – To jest część większego planu – mówi nam Adam Krużyński, działacz klubu. – Chcielibyśmy w maju, najpóźniej w czerwcu zrobić kolejną niespodziankę – zdradza działacz.