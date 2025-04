Absolutny rekord na meczu polskich siatkarzy. Będzie o tym głośno

Wyzwanie było jednak spore, bo krakowska hala to największy tego typu obiekt w Polsce, a już przed rokiem trudno było w nim znaleźć wolne miejsca. Finał oglądało z trybun niemal 14 tysięcy widzów. I w sobotę, w pierwszej próbie, rekordu pobić się ostatecznie nie udało. Ponad 12 tysięcy ludzi na trybunach również robiło jednak kapitalne wrażenie, a siatkarzy zmusiło... do dodatkowego wysiłku .

Po ostatnim gwizdku kibice tradycyjnie ruszyli bowiem w stronę band okalających boisko, by zdobyć autograf albo selfie z ulubionym siatkarzem. Najbardziej rozrywany był Tomasz Fornal , który też poświęcił fanom najwięcej czasu. Przyjmujący JSW Jastrzębskiego Węgla, który po sezonie ma opuścić PlusLigę, wytrwale okrążał halę przez ponad godzinę. Wciąż pozował do zdjęć nawet wtedy, gdy zbliżał się już początek drugiego półfinału, a część kolegów drużyny dawno była już po prysznicu, a pewnie i pomeczowej przekąsce.

Tysiące kibiców, a wśród nich Kubańczycy. Wilfredo Leon od razu zareagował

Ostatecznie jednak Leon opuścił halę w koszulce, w której rozpoczął spotkanie. Ale na trybunach dostrzegł również kibiców z flagą Kuby. Przy nich zatrzymał się na dłużej i choć czekali na siatkarza dość wysoko, to jednak doskoczył do nich, by serdecznie się uściskać .

Co do tych osób z Kuby - dla nas jest tak, że nie musimy się znać. Po prostu kiedy się widzimy, od razu jest tak, jakbyśmy znali się przez całe życie. Tak to już jest

Rekord w Tauron Arenie padł już jednak bez obecności przyjmującego Bogdanki LUK, bo jego zespół w półfinale wyraźnie przegrał z JSW Jastrzębskim Węglem . I to niedzielny finał, w którym Fornal i spółka pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie, zostanie zapamiętany na długo - a przynajmniej do przyszłego roku, bo miejsce na ustanawianie kolejnych rekordów jeszcze jest. Na trybunach w Krakowie zasiadło 14157 widzów , a hala może pomieścić 15300 osób. Niedzielny wynik i tak jest jednak rekordem wszechczasów na meczu klubowej siatkówki w Polsce.

"Cieszymy się, bo wiemy doskonale, że miasto Kraków nie jest miastem stricte siatkarskim. Co prawda ma drużynę w I lidze, ale bardziej akademicką. Cieszymy się, że Puchar Polski czy Memoriał Wagnera z reprezentacjami przyciąga tutaj kibiców. Patrząc na to, skąd są kibice, to pokazuje, że głównie z Krakowa czy okolic. Taka hala wymaga tego, by ją zapełniać, organizować takie wydarzenia" - komentuje w rozmowie z Interia Sport Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.