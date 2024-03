Fatalne informacje! Polski klub zniknie z mapy

Choć błagalne pismo z prośbą o pomoc od zarządu Unii Tarnów dostało wielu polityków i działaczy lokalnych wysokiego szczebla, tylko były żużlowiec Unii, Robert Wardzała bił na alarm i podjął temat zarówno w mediach, jak i poprzez inne działania. Niestety wiele wskazuje na to, że i Wardzała i inni przyjaciele tarnowskiego żużla mieli zbyt mało czasu, by uratować sytuację.

Na 99% nie pojadą w lidze

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle może zagrać w lidze

Widać światełko w tunelu

Mam wiarę w to, że podjęte działania podjęte przez akcjonariuszy i przyjaciół tarnowskiego żużla w tak krótkim czasie doprowadzą do startu Unii w lidze

Znalezienie dużego sponsora to nie jest temat na dwa tygodnie, a mniej więcej tyle czasu mieli tarnowianie, by uporządkować swoje sprawy. Pojawia się natomiast światełko w tunelu, by zaprosić jakąś firmę do współpracy na przyszłość. Po starcie sezonu i zapewnieniu pierwszego "paliwa", w trakcie roku może się otworzyć droga do dużego sponsora.