Szok. Legendarny klub nie pojedzie w lidze!

Żużel w Wielkiej Brytanii ma obecnie sporo pozytywnych aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Reprezentacja rośnie w siłę, pojawiło się kilku młodszych zawodników, którzy dotrzymują kroku Taiowi Woffindenowi, a wręcz go przewyższają. Robert Lambert i Daniel Bewley w tej chwili prezentują poziom wyższy niż trzykrotny indywidualny mistrz świata. Do tego jest przecież także coraz lepiej sobie radzący Adam Ellis. Całkiem nieźle to wygląda.