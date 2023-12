Polski gwiazdor zaskoczył kibiców. Zdradził swoją tajemnicę

Maciej Janowski jest szczęśliwym ojcem dwóch córek

Dla wielu fanów popularnego "Magica" taka informacja jest niemałym szokiem. - Kiedy to się stało? - pytają się. Zawodnik w pewien sposób odpowiedział im na oficjalnej stronie Red Bulla. - W mojej sytuacji "odpoczynek" to pojęcie względne. Bardzo względne (śmiech). Od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym ojcem maleńkiej, drugiej już mojej córeczki, więc... z jednej strony nie jeżdżę na żużlu, nie spędzam wielu godzin w busie, nie skaczę z zawodów na zawody itd., ale czy to znaczy, że się wysypiam? O, nie, na pewno nie! Jednak śmiało mogę powiedzieć, że mentalnie odpoczywam. To niedospanie, czas poświęcany dziecku, skupienie się w pełni na nim - to inny rodzaj zmęczenia, taki, który daje potężnego kopa i nakręca do życia. Zatem tak... fizycznie nie jest lekko, ale odpoczywam - oznajmił.