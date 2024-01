System do zmiany. Prosimy się o tragedię

W 2022 roku każdy klub PGE Ekstraligi był zobowiązany do wyszkolenia trzech zawodników na motocyklach 500cc, oraz po dwóch w klasach 250cc i 85-125 cc. Wiele klubów nie spełniło tych wymagań. Prezesi byli oburzeni. Chcą zmiany regulaminu szkoleniowego.

Władze wlepiły kary. Wybuchła wielka afera

Ogromne kary spotkały ośrodki takie jak Fogo Unia Leszno, Arged Malesa Ostrów, czy ebut.pl Stal Gorzów. Wszystkie wymienione kluby wielokrotnie stawiane są na wzór szkolenia żużlowych adeptów. Mimo wszystko nie spełniły wymagań regulaminowych i zostały ukarane. To wywołało ogromną burzę w środowisku.

Prezesi mówili, że nie mają tyle miejsca. Co roku trzej dodatkowi juniorzy to dla nich za dużo. Nie chcą szkolenia na tak zwaną "sztukę", bo później niektórzy z nich sprawiają zagrożenie na torze. Jedni jeżdżą na pół gazu, a inni nie panują nad własnym motocyklem. Przykry obrazek oglądaliśmy chociażby kilka lat temu w Pile, gdzie Marcin Ogrodnik i Kacper Makowski mieli ogromne trudności z pokonywaniem łuków.

Przepis o wychowanku jeszcze bardziej zaniży poziom szkolenia?

Nowy przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego powiedział rok temu wprost, że cykl szkoleniowy powinniśmy rozpatrywać nie w systemie rocznym, a trzy lub nawet czteroletnim . To pozwoliłoby wyszkolić zawodników, którzy faktycznie mają potencjał. Sport żużlowy już sam w sobie jest na tyle niebezpieczny, że nie powinniśmy dokładać zawodnikom kolejnych trudności.

Wielce prawdopodobne jest, że od 2025 roku kluby ekstraligowe będą miały wymóg przynajmniej jednego wychowanka na pozycji juniora. Władze liczą na to, że to zmotywuje kluby do jakościowego szkolenia. W obwodzie będą musieli mieć wtedy przynajmniej dwóch swoich wychowanków.