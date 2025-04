PZPN znów zawiódł, w sieci wrze. "Amatorka aż szczypie w oczy"

Wielkimi krokami zbliża się finał Pucharu Polski. Od lat organizowany jest on w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a więc 2 maja. W tym roku również zaplanowano go w tym terminie, który zmienić może jedynie awans Legii do półfinału Ligi Konferencji. Jeśli warszawianie wyeliminują londyńską Chelsea, to z Pogonią Szczecin zmierzą się najprawdopodobniej 48 godzin później - w niedzielę 04.05.