Coco Gauff ma wielki problem. Ekspert nie ma wątpliwości

Oto największy problem Coco Gauff. "Po prostu jej chwyt jest nieprawidłowy"

Nie od dziś wiadomo, że jednym z największych problemów w grze Coco Gauff jest podanie. Amerykanka notorycznie popełnia podwójne błędy serwisowe, przez co oddaje rywalkom darmowe punkty. Ten stan rzeczy miał ulec zmianie po zwolnieniu Brada Gilberta i zatrudnieniu nowego trenera Matta Daly'ego we wrześniu ubiegłego roku. W rzeczywistości 21-latka nadal nie zdołała poprawić podania. Doskonale świadczy o tym... 12 podwójnych błędów serwisowych we wspomnianym meczu przeciwko Magdzie Linette. Dla porównania: Polka popełniła ich okrągłe zero.