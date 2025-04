Przed meczem Legii z Chelsea było kilka niewiadomych co do składu "Wojskowych". Najważniejsza dotyczyła kwestii zastępstwa na środku ataku Marca Guala, który - tak jak Bartosz Kapustka - nie zdążył wrócić do zdrowia.

- Zależy mi, by piłkarze na boisku czuli się swobodnie w swoich rolach. Osiągnęliśmy to przygotowaniami do meczu. Pekhart pod kątem profilu jest dostępną dziewiątką w scenariuszu ataku pola karnego i jako wysunięty atakujący. Ktokolwiek inny na tej czy innej pozycji? To wiąże się z inną charakterystyką. Sezon jest długi, mieliśmy okazji doświadczyć różnych ustawień i sposobów grania. Możliwe, że będą potrzebne różne warianty. Może być ten z Pekhartem, może inny, a może jakiś łączony - mówił tajemniczo w środę na konferencji prasowej portugalski szkoleniowiec (cyt. za tvpsport.pl).