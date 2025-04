Linette godnie zastąpiła Świątek. Medalistka igrzysk bez szans, wielki triumf Polek

W tym tygodniu rozgrywane są turnieje kwalifikacyjne do finałów BJK Cup, które odbędą się w dniach 16-21 września w Shenzhen. Awans do decydujących zmagań mają już zagwarantowany gospodynie - Chinki oraz obrończynie tytułu - Włoszki. Pozostałe sześć miejsc trafi w ręce triumfatorek poszczególnych turniejów kwalifikacyjnych. Nasze reprezentantki walczą o awans przed własną publicznością - w Radomiu. Oprócz Polek do grupy E trafiły także Szwajcarki i Ukrainki. Zawodniczki naszych wschodnich sąsiadów przystępują do rywalizacji w roli faworytek, ze względu na poważne absencje w składach pozostałych ekip. Ukrainki rozpoczną jednak zmagania dopiero jutro. Dzisiaj do gry weszły nasze tenisistki oraz Szwajcarki. Reklama

W pierwszym pojedynku zobaczyliśmy na korcie Katarzynę Kawę i Jil Teichmann. Finalistka WTA 250 w Bogocie nie miała zbyt wiele czasu na regenerację po wyczerpującej rywalizacji w Ameryce Południowej. Na dodatek w bolesnym stylu przegrała pierwszą partię - od stanu 5:3 nie zdobyła już ani jednego gema. A mimo to zdołała wrócić do gry, triumfując ostatecznie 5:7, 6:4, 6:2. To oznaczało, że jeśli Magda Linette pokona w kolejnym meczu wicemistrzynię olimpijską z Tokio w deblu - Viktoriję Golubić, Polki zapewnią sobie zwycięstwo ze Szwajcarkami już po meczach singlowych. Poznanianka, będąca na 30. miejscu w rankingu WTA, przystępowała do meczu jako faworytka. Obecnie plasuje się o 63 lokaty wyżej w kobiecym notowaniu.

Magda Linette zapewniła Polkom triumf w starciu ze Szwajcarkami podczas BJK Cup

Grająca jednoręcznym bekhendem Golubić o początku starała się wywrzeć presję na ćwierćfinalistce WTA 1000 w Miami. Już w gemie otwarcia obserwowaliśmy break point po stronie Viktoriji. Od tego momentu trzy akcje powędrowały jednak na konto Linette i dzięki temu to Polka objęła prowadzenie. Kolejne problemy po stronie Magdy nastąpiły w trakcie siódmego rozdania. Wówczas powtórzyła się sytuacja z początku meczu. 33-latka ponownie wyszła z opresji i zrobiło się 4:3 dla Polki. Reklama

Rozpędzona poznanianka dobrze zainaugurowała kolejne rozdanie, wygrywając pierwsze dwie akcje. Tym razem to przeciwniczka popisała się oddaleniem zagrożenia i wyrównała na 4:4. Końcówka seta ułożyła się jednak znakomicie z perspektywy 30. rakiety świata. Najpierw utrzymanie własnego serwisu, a później atak od stanu 0-30 przy podaniu Golubić. Agresywny return zapewnił Linette piłkę setową, którą od razu udało się wykorzystać. Szwajcarka popełniła niewymuszony błąd i ostatecznie Magda triumfowała w premierowej odsłonie 6:4.

Pierwszy gem drugiej partii dostarczył sporo emocji. Viktorija miała w sumie dwa break pointy na 1:0, ale po długiej rywalizacji to nasza tenisistka objęła prowadzenie. Rozpędzona Polka poszła jak po swoje w kolejnym rozdaniu. Udało się wykorzystać okazję na przełamanie, a po utrzymaniu serwisu do zera zrobiło się już 3:0 dla poznanianki. Mimo trudnej sytuacji, Szwajcarka nie dawała za wygraną. Zgarnęła premierowe "oczko" po swoim podaniu, a później odrobiła stratę breaka po słabszym gemie w wykonaniu naszej tenisistki. Po kilku minutach rozochocona Golubić doprowadziła do wyrównania na 3:3.

Na szczęście Linette zdołała odpowiedzieć na świetną serię rywalki. Przetrwała gema przy swoim podaniu, a później rozegrała koncertowe kilka punktów przy serwisie Szwajcarki. Przełamanie do zera sprawiło, że przy stanie 5:3 Magda mogła zamykać pojedynek. Ostatecznie poznanianka triumfowała 6:4, 6:3 i zapewniła Polkom zwycięstwo w potyczce ze Szwajcarkami. Na koniec dnia zostanie rozegrany jeszcze debel.

Mecz Polska - Szwajcaria w rozgrywkach BJK Cup:

Katarzyna Kawa - Jil Teichmann 5:7, 6:4, 6:2

Magda Linette - Viktorija Golubić 6:4, 6:3

DEBEL

stan rywalizacji: 2-0 dla Polski

Dokładny zapis relacji z meczu Polska - Szwajcaria jest dostępny TUTAJ.

