Tak oszukali polskiego biznesmena. Żużel już mu obrzydł?

Piotr Rusiecki zbudował potęgę. W ciągu pierwszych siedmiu lat prezesury Fogo Unia Leszno pięciokrotnie sięgnęła po mistrzostwo Polski. O sile zespołu stanowili młodzieżowcy, ale również światowe gwiazdy, które zostały ściągnięte do klubu. Pierwsze złoto w ich barwach zdobyli chociażby Nicki Pedersen, czy Emil Sajfutdinow. Później Rosjanin odszedł, a rok później uczynił to także Jason Doyle. Biznesmen czuł się oszukany. Sprawa trafiła do sądu.