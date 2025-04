Nie żyje 21-letni piłkarz. "Mojego syna już z nami nie ma"

Czasami podczas meczów piłkarskich dochodzi do fauli, po których kibice od razu z przerażeniem na twarzy zakrywają oczy. Jeden z nich miał miejsce w ostatnią niedzielę podczas meczu pomiędzy drużynami Real Titan NC a Defensor Nueva Cajamarc rozgrywanego w Pucharze Peru. W pierwszym z wymienionych zespół występował 21-letni Helar Gonzalez Altamirano. Niestety okazało się, że było to ostatnie spotkanie w karierze młodego piłkarza.

W 71. minucie jeden z jego kolegów z zespołu posłał prostopadłą piłkę za linię obrony rywali. Altamirano ambitnie, do samego końca próbował walczyć o jej przejęcie. W pewnym momencie do futbolówki wystartował również bramkarz Defensor Nueva Cajamarc. Chwilę później doszło do bardzo niebezpiecznego zderzenia, po którym wspomniany 21-latek dosłownie padł na murawę. Wyskakujący do piłki golkiper z pełnym impetem uderzył go kolanem w głowę.