Wiadomo, co się dzieje w Sewilli. Piłkarze Jagiellonii trafili prosto do piekła

Dla polskich kibiców czwartek to nie lada piłkarska gratka . W ćwierćfinale Ligi Konferencji zobaczymy dwa polskie zespoły. Najpierw Legia Warszawa podejmie na swoim obiekcie Chelsea (18:45), potem Jagiellonia Białystok zmierzy się w gościnie z Betisem Sewilla .

Kowalczyk wieszczy zagładę mistrza Polski. Betis mierzy w finał Ligi Konferencji

- Jagiellonia trafiła na Real Betis w najgorszym momencie sezonu - przekonuje wicemistrz olimpijski z Barcelony. - Tym bardziej pamiętajmy, że to będzie dwumecz. Na poważny rewanż w Białymstoku niekoniecznie bym liczył, patrząc na wyniki Realu Betis z meczów wyjazdowych. Oni będą chcieli zakończyć to spotkanie już u siebie, pewnie wygrywając . Obawiam się, że Abramowicz może trzy, cztery razy piłkę z bramki wyciągać.

Ekipa z Sewilli pozostaje niezwyciężona od dwóch miesięcy . W lidze pokonała Real Madryt i nie przegrała z Barceloną . Triumfem zakończyła Gran Derbi. Kowalczyk twierdzi, że do konfrontacji z "Jagą" piłkarze Betisu mogą podejść lekceważąco.

- Nie można ostatecznie rozstrzygać, że Jaga jest spisana na straty. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale żeby myśleć o awansie Jagiellonii do półfinału, to trzeba byłoby chyba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Cały zespół Adriana Siemieńca musiałby na wyjeździe i w meczu domowym zagrać mecze życia, a patrząc na obecną dyspozycję, to raczej trudno się tego spodziewać - nie sili się na optymizm Kowalczyk.