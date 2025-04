Polski biznesmen w ogniu krytyki. Wypalił wprost, chodzi o transfer

Tegoroczny beniaminek PGE Ekstraligi wyróżnia się na tle reszty zespołów tym, że zbudował szeroką kadrę. W polskim żużlu już dawno zrezygnowano z tej praktyki. Wielu prezesów przejechało się na takim pomyśle. Rywalizacja o skład generowała niepotrzebne konflikty, bo zawodnik siedzący na ławce nie zarabia pieniędzy.

Prezes ROW-u Rybnik nie bierze jeńców, "podejrzewam, że będą dzwonić do Mrozka"

Eksperci kręcili głowami, kiedy w Rybniku zamiast postawić na żelazną piątkę, postanowiono zakontraktować aż siedmiu żużlowców na pozycje 1-5. - Ciągle słyszę o tym, że mamy za dużo zawodników w drużynie. To jest absolutna nieprawda. Piotr Żyto musi mieć komfort pracy. W tym wypadku ma 3 lub 4 różne konfiguracje wyjściowego składu. Zespół został zbudowany z głową - tłumaczy prezes Krzysztof Mrozek w Kanale Sportowym. Reklama

- Wszyscy co mnie krytykują, to tylko czekam na to, co zrobią w momencie, kiedy wypadnie im jeden zawodnik. Podejrzewam, że będą dzwonić do Mrozka po to, żeby wziąć jednego z moich - kontruje. Sternik INNPRO ROW-u jednocześnie nie zdradził, czy pojawiły się już pierwsze telefony w tej kwestii. - Nie mogę ujawniać takich szczegółów - oznajmia z szerokim uśmiechem.

12-krotny mistrz Polski zamierza zrobić "potężny burdel"

W ubiegłym roku mało kto stawiał na to, że rybniczanie awansują. Po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu finałowym uspokajano, że bydgoszczanie z łatwością odrobią tę stratę. Przed obiektem pojawił się nawet namiot do świętowania awansu. W klubie mają jasny cel na ten sezon.

- My nie chcemy stawiać namiotów, tylko walczyć na torze i pokazać dobry żużel. Chcemy narozrabiać, bo to już się staje nudne, że wciąż są te same drużyny. Wyniki są przewidywalne. Teraz wchodzi Rybnik i robi potężny burdel. Naszym głównym celem jest utrzymanie i najlepiej, żeby to było miejsce szóste. Chodzi o to, że drużyna z niższej ligi, która pojedzie w barażach będzie bardzo mocna - stwierdził. Reklama

Drabik wrócił do Kowalskiego

Jednym z kluczowych ogniw tej drużyny będzie Maksym Drabik. Polak w poprzednich zmaganiach był w totalnej rozsypce. Nie mógł odnaleźć się sprzętowo, sięgając po wszelakie rozwiązania i wynalazki. Teraz wrócił do tunera Ryszarda Kowalskiego w celu odbudowy swojej formy.

- Maksa nie trzeba nikomu reklamować. To dwukrotny mistrz świata na żużlu. Niewielu zawodników może się pochwalić tyloma sukcesami, co on. Musi uspokoić głowę, ogarnąć sprzęt i każdy jest tutaj pewien, że wtedy pojedzie na dobrym poziomie - kończy.

Maksym Drabik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Gleb Czugunow / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński