UEFA ogłosiła ws. Legii. Niewielu o tym wiedziało, już pobito historyczny rekord

Legia już pobiła rekord w Europie. A to wcale może nie być koniec, Feio ogłosił przed meczem

Prawdziwa informacja pojawiła się za to dalej. "To piętnasty mecz Legii w tym sezonie w europejskich pucharach, a co za tym idzie, najdłuższa kampania klubu w rozgrywkach UEFA" - czytamy, co oznacza, iż niezależnie od wyniku, Legia za kilka godzin pobije swój historyczny rekord. Piłkarzy odpowiednio postarają się zmotywować kibice. Bilety na starcie Chelsea wyprzedały się w mgnieniu oka. Przy Łazienkowskiej zasiądzie komplet publiczności.