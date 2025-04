Nie żyje Leo Beenhakker. Były selekcjoner reprezentacji miał 82 lata

W czwartek po południu w wieku 82 lat zmarł Leo Beenhakker, były trener piłkarski, selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2006-2009. O śmierci zasłużonego szkoleniowca poinformowała jego rodzina za pośrednictwem serwisu nos.nl, należącego do holenderskiego nadawcy publicznego - Nederlandse Omroep Stichting.

Artykuł zamieszczony we wspomnianym serwisie nie informuje o przyczynach śmierci. Po krótkim komunikacie autor przeszedł do opisania dorobku szkoleniowej Beekhakkera.

Holender miał dość ubogie CV piłkarskie (grał tylko w klubach amatorskich), ale bardzo bogate to trenerskie. Karierę w tym fachu zaczął już w latach 60., a przecież urodził się w 1942 roku. Pracował w 15 różnych klubach, a wśród nich Real Madryt, Ajax czy Feyenoord. Do tego trzeba doliczyć prowadzenie czterech reprezentacji - Holandii, Arabii Saudyjskiej, Trynidadu i Tobago oraz Polski.

Bez wątpienia zapisał się na kartach "biało-czerwonego" futbolu. To właśnie z nim na ławce nasza reprezentacja awansowała po raz pierwszy w historii na mistrzostwa Europy. Drużyna pod jego wodzą wygrała swoją grupę eliminacyjną, wyprzedzając m.in. Portugalię, Serbię i Finlandię. Do historii przeszły mecze z tym pierwszym rywalem - wygrana 2:1 na Stadionie Śląskim w Chorzowie po dublecie Euzebiusza Smolarka (październik 2006) oraz remis 2:2 na Estadio da Luz, którego symbolem jest bramka z dystansu Jacka Krzynówka (wrzesień 2007).

Podczas turnieju finałowego w 2008 r. nie było już tak dobrze, kadra wywalczyła zaledwie punkt w grupie B (remis z Austrią, a pomiędzy nim porażki z Niemcami oraz Chorwacją) i nie wywalczyła awansu do ćwierćfinałów.

Beenhakker pozostał na stanowisku na eliminacje mistrzostw świata (RPA 2010). Na dwie kolejki przed ich końcem, dokładnie 9 września 2009 r., tuż po przegranej 0:3 ze Słowenią ówczesny prezes PZPN Grzegorz Lato ogłosił publicznie zwolnienie go. Pewnie nikt nie spodziewał się wtedy, że spotkanie w Mariborze było jego ostatnim w karierze trenera.

Po etapie pracy nad Wisłą nadal pozostał aktywny w futbolu. Co prawda w innych rolach, ale to zresztą nie było dla niego nowością. W latach 2009-2011 pełnił funkcję dyrektora technicznego Feyenoordu, następnie przez kilka miesięcy zatrudniono go w węgierskim Ujpest FC jako dyrektora sportowego. W 2013 roku znowu pracował dla federacji Trynidadu i Tobago, rozwijając tamtejszą piłkę swoim doradztwem. Na koniec swojej kariery był doradcą zarządu w Sparcie Rotterdam. Odejście z futbolu ogłosił 2 czerwca 2015 roku.