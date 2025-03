Koszmar polskiego asa w Chinach. "Dużo czasu w toalecie". Po czym awansował

Dwa tygodnie temu Patrykowi Sieradzkiemu niewiele zabrakło do awansu do finału HME w Apeldoorn, ale zapewniał, że życiowa forma już jest. I w Nankinie może powalczyć o coś więcej w mistrzostwach świata. Tyle że przed rywalizacją w Chinach dopadły go problemy zdrowotne. - Dużo czasu spędziłem w toalecie, nie będę podawał szczegółów - przyznał. Nie było uśmiechu na jego twarzy, mimo że wywalczył awans do półfinału rywalizacji na 800 metrów.