Rosjanin zawalił im finał. Fatalny koniec sezonu

Ku radości licznie zgromadzonych dziś kibiców na obiekcie w Malilli, rezultat okazał się korzystny dla gospodarzy ze wschodu Szwecji. Daniel Bewley i spółka nie dość, że obronili czteropunktową zaliczkę z pierwszego pojedynku, to na dodatek dołożyli przeciwnikom kolejne dwa "oczka" na własnym obiekcie. Ich kluczem do sukcesu okazał się wyrównany zespół, czego nie można powiedzieć o drużynie z Vastervik .

U srebrnych medalistów kompletnie zawiódł Gleb Czugunow. Rosjanin z polskim paszportem w dwóch spotkaniach aż sześciokrotnie pojawiał się na torze i tylko raz dojeżdżał na punktowanej pozycji do mety. Co prawda jego niepowodzenia próbował tuszować między innymi Fredrik Lindgren, ale na nic się to zdało .

Zdobyli złoto bez Macieja Janowskiego

Na postawę 23-latka z niepokoje muszą spoglądać w Ostrowie, bo to właśnie dla Arged Malesy ma zdobywać on punkty w przyszłorocznej 1. Lidze Żużlowej. Największym problemem Gleba Czugunowa jest przede wszystkim utrzymanie równej formy. Widzieliśmy to doskonale w obecnie trwającym sezonie, kiedy w barwach ZOOLeszcz GKM-u potrafił jednego dnia zachwycić, by drugiego pojechać poniżej krytyki.