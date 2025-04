Padło kluczowe pytanie, Hansi Flick się zawahał. "Nie wiem, ile czasu zostało"

Nie jestem trenerem, który myśli o następnych trzech latach. To, co lubię, to praca dla najlepszego klubu na świecie i naprawdę doceniam to, co mamy tutaj. Sytuacja w klubie nie jest łatwa, ale wszyscy robimy, co w naszej mocy. Został mi rok, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to kolejny. Taki jest mój sposób myślenia. Krok po kroku, rok po roku. Nie uważam, że już kończymy, ale koniec końców nie wiem, ile czasu nam zostało. Chcę tu zakończyć moją pracę w dobrym stylu. Ponadto dbam o to, aby moi asystenci byli zadowoleni. Musimy skupić się na sezonie, bo jest wiele rzeczy do zrobienia. Najpierw Leganes, a potem Dortmund

~ Hansi Flick