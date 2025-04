Eddie Hall prowokuje "Pudziana" przed walką na KSW. "Poleje się krew"

- Żaden z zawodników na świecie nie jest silniejszy. Potężne, wielkie, silne chłopisko. Zobaczymy, czy tym razem ta klatka wytrzyma - stwierdził Pudzianowski. - Jak będzie potrzeba, dobiję ostatni gwóźdź... ale on zrobi to samo - dodał z przekonaniem.

Eddie Hall dosadnie przed walką z Mariuszem Pudzianowskim

Warto przypomnieć, że "Pudzian" to pięciokrotny mistrz świata strongman. Polak mocno zdominował dyscyplinę siłaczy, że do dziś nikt nie jest w stanie dorównać jego osiągnięciom. Anglik z kolei mistrzem świata był raz. Za to na kartach historii sportów siłowych zapisał się poprzez złamanie magicznej granicy 500 kg w martwym ciągu. Jest jedyną jak dotąd osobą na świecie, której się to udało.