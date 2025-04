Artur Gac, Interia: W gruncie rzeczy niczego innego nie należało się spodziewać ?

Rafał Kot, członek zarządu PZN: - Myśmy byli przygotowani na to, że Thomas raczej może nie przyjąć tej oferty, skierowanej z PZN na objęcie kadry juniorów. Moim zdaniem na pewno nie pomogły wypowiedzi naszych zawodników. Tym bardziej, że on też w uzasadnieniu podał swoje odczucia, że Dawid Kubacki nie pierwszy raz takie rzeczy wymawiał. On to jakoś puszczał obok siebie, nie chciał tego... W każdym razie Olek Zniszczoł też dołożył swoje. Jeszcze przed tą nieszczęsną Planicą, która na finiszu sezonu stała się dla nas przekleństwem jeśli chodzi o wizerunek zawodników, polskiego związku i generalnie całej dyscypliny, sądziliśmy, że szanse są 50 na 50. Thomas wręcz nie ukrywał, że jest zainteresowany pracą właśnie z młodzieżą i z tym zapleczem, w czym upatrywaliśmy szansy na powodzenie. Proszę podkreślić, że ja na sto procent nie przesądzam, iż wypowiedzi chłopaków przekreśliły jego decyzję o pozostaniu u nas. Ja tego definitywnie nie stwierdzam i nie powiem, że winnymi tego, że Thurnbichler u nas nie będzie dłużej pracował, są Dawid i Olek, ale...

Ale skoro w swoim uzasadnieniu zawarł taki wątek, to nawet jeśli na końcu uznał, że bardziej intratna oferta jest - strzelam - na poprowadzenie juniorów w Niemczech, dostał idealny pretekst, by użyć go w takim momencie.

- Pewnie tak. Absolutnie nie chcę wchodzić w buty i skórę Thomasa, bo dalej bardzo go cenię jako trenera. I uważam, że naprawdę jest wspaniałym fachowcem. Potoczyło się, jak się potoczyło, a on potrafił po tym wszystkim naprawdę rozstać się z nami z klasą. I za to go bardzo cenię. A też by pewnie mógł powywlekać przed kamerami jakieś rzeczy. To jest wielka klasa tego człowieka, ma mój szacunek jako osoba i trener. Po mojej stronie to się nie zmieni.

I teraz idźmy dalej. Z tych informacji, które dotąd uzyskałem, wyłącznie od decyzji Thomasa miało zależeć to, czy wyodrębniona zostanie centralna kadra juniorów. W momencie, gdy wrócił do was ze swoją decyzją, jest już przesądzone, że zostaje zachowany status quo? Czyli swoistym selekcjonerem nadal będzie Daniel Kwiatkowski, a młodzi zawodnicy codzienną pracę będą wykonywać przy Szkołach Mistrzostwach Sportowego? Reklama

- To nie jest tak do końca. Na pewno będziemy chcieli w Polskim Związku Narciarskim wyodrębnić kadrę juniorów, aby stanowili ją zawodnicy właśnie z tego zaplecza. Kto to będzie prowadził, to jeszcze nie zostało postawione, osoby i sztaby szkoleniowe jeszcze nie zostały wybrane. I nie chciałbym tu wychodzić przed szereg, co proszę zaznaczyć, bo zawsze z tego powodu mam później problemy.

Tu nie ma wątpliwości, że nie wyszedł pan przed szereg, bo to ja wywołałem ten wątek swoim pytaniem.

- Zgoda. Tak że nie wiem jeszcze, kto to będzie, ale na pewno powstanie kadra juniorów.

Mówimy już o najbliższym sezonie?

- Tak, myślę że tak. Natomiast jak to zostanie podzielone? Mają być teraz spotkania z trenerem Maciejem Maciusiakiem, z jego sztabem, z prezesem Adamem Małyszem. Będą rozmawiać, jak to wszystko podzielić, kto w jakiej kadrze i wtedy wszystko się okaże. Na pewno chcielibyśmy, żeby juniorami ktoś się zajął.

Z najmocniejszych nazwisk, które byłyby naturalnymi kandydatami do takiej kadry, są: bracia Kacper i Konrad Tomasiak, Szymon Byrski, Wiktor Szozda, Szymon Sarniak.

- Jeszcze mamy od nas z Zakopanego paru utalentowanych juniorów. Myślę, że to wszystko zostanie tak ustalone, aby nie stracić żadnego talentu i aby każdy był objęty szkoleniem. To wszystko dopiero zostanie wyłonione.

Kiedy to formalnie się dokona, gdy chodzi o ogłoszenie sztabów?

- 14 kwietnia zaczynają pierwszy obóz, więc myślę, że najdalej tego dnia już wszystko będzie jasne.

Zapętlmy jeszcze naszą rozmowę. Uzasadnienie od Thomasa przyszło w formie mailowej?

- Myślę, że rozmawiał z Adamem Małyszem, lecz ja w tej rozmowie nie uczestniczyłem. A dodatkowo jeszcze przekazał swoje stanowisko na piśmie. Tak jak mówię, klasa pod każdym względem. Najbardziej ubolewam nad tym, że widziałem przyszłość zaplecza, czyli naszych juniorów, pod jego skrzydłami. Gdyby on objął tę grupę, wtedy by to naprawdę ruszyło naprzód. A w tej chwili nie wiem, jak pójdzie. Na pewno nie na tym poziomie, który zapewniałby nam Thomas Thurnbichler.

Natomiast Niemcy, jeśli ich wybierze, z pewnością będą zadowoleni.

- Proszę pana, nie tylko Niemcy. Z tego, co nieoficjalnie wiemy, parę nacji się o niego bije. I tylko czekali, by powiedział, że nie wybiera pracy u nas. Po prostu ludzie znają się na trenerach.

A my? - chciałoby się zapytać.

- No właśnie. Jego osoba trafiła też na taki niepodatny czas w naszych polskich skokach. Znacznie obniżyliśmy loty do lat poprzednich, gdy byliśmy potęgą na świecie.

A nie mając odpowiedniego zaplecza, musimy tym bardziej liczyć się ze zdaniem starszych, póki co byłych gwiazd.

- Tak jak mówię, tu dochodzi jeszcze ten syndrom igrzysk. Jeśli pozwolimy sobie na już całkowitą wpadkę na olimpiadzie, wszystko odbije się ekonomicznie na związku. A jeśli nie będzie finansowania, to tym bardziej nie będzie przyszłych wyników. Koniec, kropka.

Rozmawiał Artur Gac

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

Thomas Thurnbichler / pawel murzyn / East News

Dawid Kubacki / FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP / AFP