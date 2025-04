Głośno o Jelenie Rybakinie po meczu w Australii. Musiała się tłumaczyć

Występ Jeleny Rybakiny w eliminacjach do finału Billie Jean King Cup wywołał ogromne poruszenie wśród kibiców. Na kortach w Brisbane Kazaszka pojawiła się bowiem z czerwonymi plamami na całym ciele. Kibice w pierwszej chwili pomyśleli, że są to siniaki i może mieć to coś wspólnego ze Stefano Vukovem. 25-latka błyskawicznie zabrała głos i wyjaśniła przyczynę zmian widocznych na jej ciele.