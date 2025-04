Już wszystko jasne. Dlatego Thurnbichler odrzucił ofertę Małysza

Thomas Thurnbichler nie będzie pracował w Polsce. Już szykuje się na współpracę z inną nacją

Jeszcze tego samego dnia milczenie przerwał sam zainteresowany. Thomas Thurnbichler w rozmowie z WP SportoweFakty wyjawił, dlaczego zdecydował się odrzucić propozycję Adama Małysza. "Zrobiłem po prostu to, co było najlepsze dla mnie jako trenera. Mocno brałem też uwagę to, co będzie najlepsze dla mojej rodziny" - oznajmił krótko.