Podali skład, kibice piszą o majstersztyku. Los drużyny w rękach 19-latka

Jakby zebrać wszystkie przedsezonowe prognozy, to głównym kandydatem do spadku z PGE Ekstraligi byłby INNPRO ROW Rybnik. Notowania Gezet Stali Gorzów nie są jednak przesadnie wysokie. Skład szyty na miarę finansowych możliwości, z dziurą na pozycji U24, to gotowy przepis na kłopoty. I właśnie dlatego ROW tak spręża się na to spotkanie.