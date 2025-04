Michał Winiarski grzmi przed Pucharem Polski. Chodzi o trening rywala. "Fair play naruszone"

Można na własny koszt wykupić sobie wcześniej hotel. I Projekt z tego skorzystał. Klub zwrócił się do nas, a my odpowiedzieliśmy, że jeżeli jest możliwość, udostępnimy halę. Byłoby to niesprawiedliwe, gdyby zwróciły się do nas dwa czy trzy kluby, a my byśmy udostępnili jednemu. Wtedy bylibyśmy nie w porządku. Cieszymy się, że są emocje sportowe, że wychodzą poza mecze. Nie było jednak żadnego przewinienia regulaminowego ani niesportowej gry

~ przekonuje Popko.