Wisła Kraków zawiedziona decyzją PZPN. Sytuacja jest trudniejsza

Kotwica Kołobrzeg ukarana walkowerem

To zła wiadomość nie tylko dla Kotwicy Kołobrzeg (miała punkt przewagi nad strefą spadkową, a teraz ma tyle samo, co znajdująca się pod kreską Warta Poznań), ale także dla Wisły Kraków. Piłkarze Mariusza Jopa mieli już bowiem sześć punktów przewagi nad Górnikiem Łęczna, a teraz różnica stopniała do czterech punktów na siedem kolejek przed zakończeniem sezonu zasadniczego Betclic I ligi. Sprawa jest o tyle istotna, że wiślacy zajmują ostatnie miejsce dające grę w barażach o awans do Ekstraklasy, a ekipa z Łęcznej jest pierwszą drużyną "pod kreską".