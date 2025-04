Świątek w poważnych tarapatach. Fatalna decyzja. Radwańska do tej pory milczy

Mija właśnie sześć miesięcy od decyzji Igi Świątek o zmianie trenera. Miejsce Tomasza Wiktorowskiego zajął Wim Fissette. To miało pozwolić najlepszej polskiej tenisistce uczynić kolejny krok w tenisowym rozwoju.

Z tego zamysłu na razie niewiele jednak wychodzi. A nie brakuje głosów, że Światek wykonała krok, ale wstecz. Pod szkoleniową opieką Belga rozegrała do tej pory 10 turniejów. Liczba tytułów - zero. Liczba finałów - zero. Reklama

Świątek czeka na pierwszy triumf w tym sezonie. Stuttgart kolejną szansą na przełamanie

- Nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie, ale Iga nigdy wcześniej nie pracowała z zagranicznym trenerem. Oboje znają co prawda angielski, ale to jest jednak trochę inna forma komunikacji - W rozmowie z "Faktem" zwraca uwagę Paweł Ostrowski, były trener Marty Domachowskiej i Angelique Kerber.

Trudno jednak zakładać, by u podstaw ostatnich niepowodzeń raszynianki leżały kłopoty komunikacyjne. Coraz śmielej stawiana jest diagnoza, że problem Igi leży w sferze mentalnej. Ale czy to właściwy trop? Ostrowski skłania się ku nieco innej teorii.

- Niektórzy mówią, że potrzebne są zmiany, bo pod kierunkiem Tomka Wiktorowskiego Iga grała toporny tenis, oparty na fizyczności i bombardowaniu z głębi kortu. Może i grała, tyle że taki styl jej odpowiadał. Jest zgodny z jej naturą - mówi rozmówca "Faktu".

- Belg próbuje teraz coś zmienić, ale trzeba to robić z ogromnym wyczuciem, bo można przedobrzyć - dodaje. - Pamiętamy, jak swojego czasu Martina Navratilova próbowała przestawić Agnieszkę Radwańską na bardziej ofensywne granie i skończyło się to spektakularną katastrofą. Za to po powrocie do znanych sobie schematów "Isia" wygrała WTA Finals w Singapurze. Reklama

Radwańska publicznie nigdy jednak nie skarżyła się na współpracę z Navratilovą.

Tenis w wykonaniu Świątek nie stał się w ostatnim półroczu bardziej finezyjny. Nadal jest oparty na walorach siłowych. Z tą różnicą, że rzadziej przekłada się na ostatnią zwycięską piłkę.

Sezon wkracza właśnie na korty ziemne, gdzie Iga od zawsze jest dla rywalek najgroźniejsza. Jeśli w najbliższych tygodniach nie nastąpi renesansu wiceliderki światowego rankingu, będziemy mówili już o potężnym kryzysie. Fissette z pewnością ma tego pełną świadomość.

Reklama Konferencja reprezentacji Polski po meczu ze Szwajcarią / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek /

Iga Świątek / KARIM JAAFAR / AFP