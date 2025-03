Niespodziewany powrót Zmarzlika. W Gorzowie tylko na to czekali

W piątek na treningu w Gorzowie pojawił się Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata dostał zgodę na próbne jazdy od swojego macierzystego klubu. Wszystko to wydarzyło się zaraz po tym, jak Motor Lublin ogłosił przedłużenie kontraktu ze Zmarzlikiem do sezonu 2026 włącznie. W Gorzowie liczą jednak na to, że do tego czasu uda się wyprowadzić klub na prostą i za dwa lata pojawi się przestrzeń do powrotu najwybitniejszego wychowanka.