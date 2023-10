Postrach Polaków ma nowy klub. To spore zaskoczenie

Ellis we wrocławskim finale w trzech wyścigach zdobył 3 punkty, z czego dwa na reprezentantach Polski. Biało-Czerwoni przez to mogli przegrać złoto, ale ułańska szarża Janowskiego dała nam zwycięstwo w żużlowym mundialu, a Brytyjczycy musieli zadowolić się srebrem. Ten turniej wypromował 27-latka. Ellis nie miał żadnych kłopotów ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy w Polsce. Zamienia OK Bedmet Kolejarz Opole na Enea Polonię Piła, która montuje silny skład.