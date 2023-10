Największy rywal Polaka już się odgraża. Są powody do niepokoju?

Lindgren ma srebro. To był klucz do sukcesu

W ośmiu z dziesięciu tegorocznych rund Szwed docierał do finału turnieju. Wygrał jednak tylko jeden (na PGE Narodowym w Warszawie). Gdyby w tych decydujących starciach zwyciężał częściej, to pewnie on cieszyłby się z tytułu. - Byłem bardzo równy i powtarzalny. Bardzo często dochodziłem do finałów i mam srebro. Jestem zadowolony - przyznał.