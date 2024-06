Marcin Murawski, prezes ZOOleszcz GKM-u Grudziądz: Ciężko idzie to zbieranie szczęki, bo zawsze było jakieś wyjście z sytuacji. Wiemy, co zostało na rynku i jakie są możliwości. Praktycznie ich nie ma.

Taka koncepcja chodzi prezesowi GKM-u po głowie

Do połowy sezonu mogliście korzystać z zastępstwa zawodnika za Doyle’a.

To jest teraz cel GKM-u

- Rozważamy jazdę ósemką zawodników. W takim przypadku wzięlibyśmy seniora do wyjściowego składu w miejsce Doyle’a i rezerwowego do lat 23 pod ósemkę, żeby mieć jakąś alternatywę. Jak jeden nie wypali, to może ten drugi dorzuci kilka ważnych punktów.