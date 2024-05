Gwiazdy dostały po kieszeni. Surowe kary po skandalu w Gorzowie

Surowe kary finansowe dla zawodników Stali i GKM-u

- Komisja Orzekająca Ligi nałożyła kary na zawodników, którzy byli zgłoszeni do składów na mecz 5. rundy PGE Ekstraligi EBUT.PL STAL Gorzów - ZOOLESZCZ GKM Grudziądz (15 zawodników), ale "odmówili startu w zawodach" . Wszyscy seniorzy otrzymali kary pieniężne w wysokości po 50 tysięcy złotych każdy, a juniorzy po 10 tysięcy złotych każdy. Dodatkowo KOL nałożyła na zawodników karę zawieszenia na okres jednego miesiąca oraz postanowiła zawiesić wykonanie kary zawieszenia na okres jednego roku - to pełna treść komunikatu.

Zawodnikom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w ciągu 3 dni od daty otrzymania orzeczenia . Po ewentualnym uprawomocnieniu się w/w kar pieniężnych, zostaną one w całości przekazane dla kontuzjowanych żużlowców poprzez ich fundację.

Rozważano nawet i po 100 tysięcy na głowę

Żużlowcy Stali i GKM-u mogą mówić o dużym szczęściu, bo dzień po skandalu mówiło się, że każdy z nich może dostać grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych. Wielu z nich tyle zarabia w jeden wieczór , ale i tak byłaby to bardzo dotkliwa sankcja.

Na liście ukaranych jest wiele znakomitości oraz uczestników Grand Prix . Z jednej strony Martin Vaculik, Szymon Woźniak i Anders Thomsen, z drugiej Max Fricke czy Wadim Tarasienko. Wydaje się, że nawet jeśli złożą odwołanie, to szanse, że zostanie one przyjęte, są niewielkie.

Obie strony odmówiły jazdy mimo licznych próśb i nalegań

W przypadku GKM-u jest zdecydowane oświadczenie kierownika drużyny o nieprzystąpieniu do zawodów. Jeśli chodzi o Stal, to takiego oświadczenia wprost napisanego nie ma. Jednak kierownik drużyny Stali Krzysztof Orzeł w rozmowie z sędzią Michałem Sasieniem miał odmówić jazdy. Zostało to zaprotokołowane.