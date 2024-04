Polacy Mistrzami Europy! To był prawdziwy pogrom

Polacy bronili tytułu wywalczonego przed rokiem w niemieckim Stralsund. Drużyna trenera Rafała Dobruckiego była faworytem zawodów w Grudziądzu, choć pojawiały się nieśmiałe głosy, że być może dojdzie do jakiejś niespodzianki. Wszystko przez problemy kadrowe, z jakimi borykał się selekcjoner biało-czerwonych. Musiał zrezygnować m.in. z kontuzjowanego Janusza Kołodzieja oraz będącego pod formą Macieja Janowskiego. Sobotni turniej pokazał jednak, że wybory selekcjonera obroniły się.

Polacy zdominowali Drużynowe Mistrzostwa Europy

Reprezentacja Polski ruszyła do ataku już od pierwszego biegu. Bardzo szybko udało się wypracować bezpieczną przewagę, która utrzymywała się do samego końca. Biało-czerwoni najszybciej odczytali nawierzchnię w Grudziądzu i spasowali swoje motocykle. To jednak wcale łatwe nie było, bo w boksach zawodników było gorąco. Nasi żużlowcy wymieniali się uwagami, aby złapać jak najlepsze ustawienia na specyficzną twardą nawierzchnię.