Gwiazdor wyleciał z reprezentacji Polski! Te słowa sprowadzają go na ziemię

Żużel. Maciej Janowski nadal szuka formy

Pierwsze tegoroczne turnieje niespecjalnie układały się po myśli 32-latka. To może martwić kibiców i działaczy Betard Sparty Wrocław, którzy liczą, że Polak wróci do swojej topowej formy. Bez skutecznego Janowskiego walka o odzyskanie tytułu Drużynowego Mistrza Polski z rąk Orlen Oil Motoru Lublin będzie po prostu niemożliwa. Przed rokiem ze średnią biegową 1,901 uplasował się dopiero na 20. miejscu spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników PGE Ekstraligi.



- Powiem szczerze, że w jakimś sensie jestem zaskoczony brakiem powołania Janowskiego. Chociaż jak patrzę na jego formę np. w takim Złotym Kasku, to nie ma poprawy w stosunku do zeszłego roku, kiedy miał jeden taki wyskok, a dokładnie to wyścig, w którym przypieczętował zdobycie przez reprezentację Polski Drużynowego Pucharu Świata. Na razie poprawy w jego jeździe po prostu nie widać - komentuje w rozmowie z Interią Leszek Tillinger, były żużlowy działacz.



Janowski, podobnie jak Bartosz Zmarzlik, korzysta z silników przygotowywanych przez Ryszarda Kowalskiego. Tillinger uważa, że jego sprzęt nie działa prawidłowo. - Co nie gra u Janowskiego? Widać, że sprzęt. W jego jeździe też jest trochę asekuracji, ale nie miał aż tak poważnych kontuzji, aby one utkwiły mu w głowie - dodaje nasz rozmówca.