W sierpniu Andrzej Wrona i Zofia Zborowska świętować będą 6. rocznicę ślubu. Przez te lata sporo w ich życiu się zmieniło. Przede wszystkim zostali rodzicami dwóch córek: najpierw prawie 4-letniej dziś Nadziei, a następnie obecnie niespełna rocznej Jaśminy. Gdy aktorka była w drugiej ciąży, to właśnie starsza z dziewczynek oświadczyła światu, że rodzina się powiększy. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przechadzała się po domu z telefonem w ręku i przedstawiała po kolei wszystkich członków rodziny: mamę, tatę i pieski. Później pokazała zdjęcie z USG i wyjaśniła: Reklama

Będę miała siostrzyczkę

Dziś i Nadzieja i Jaśmina towarzyszą mamie na hali, podczas meczów Projektu Warszawa, którego kapitanem jest Andrzej Wrona. Za kilka miesięcy ich tata pożegna się jednak z parkietem, co sam ogłosił całkiem niedawno . "Mówię o tym teraz, bo chcę dać sobie i Wam więcej czasu na pożegnanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli razem ze mną będziecie celebrować te wyjątkowe dla mnie ostatnie miesiące na boisku" - przekazał w wideo.

W tej trudnej decyzji ma wsparcie bliskich, w tym przede wszystkim żony. Podczas gdy on powoli rozstaje się z siatkówką (przynajmniej w roli czynnego zawodnika), Zofia wraca do swoich zawodowych obowiązków. Jak właśnie poinformowała na Instagramie, ma za sobą sesję dubbingową. Zwróciła się do internautów także z jeszcze jednym, bardzo ważnym, komunikatem.

Zofia Zborowska-Wrona po badaniach. "Błagam, nie lekceważcie tego"

Na InstaStories Zborowskiej-Wrony pojawiło się świeże nagranie sprzed centrum medycznego. Aktorka od razu wyjaśniła, o co chodzi. "Raz na pół roku przychodzę badać sobie pieprzyki. Jako osoba, która miała czerniaka. Miałam czerniaka w ciąży. Profilaktyka jest absolutnie dla mnie kluczowa, ale jest też kluczowa dla was, ponieważ jeżeli czerniaka wykryje się bardzo wczesnym stadium, to jest on w stu procentach wyleczalny" - poinformowała. Reklama

Dodała, że jeśli u kogoś już kiedyś zdiagnozowano czerniaka, ryzyko nawrotu istnieje, i właśnie z tego powodu należy regularnie odwiedzać specjalistę, który skontroluje stan skóry, a także używać kremu z filtrem przeciwsłonecznym.

"Będę wam trąbić o tym, przypominać, bo już niejednokrotnie dzięki temu dostałam od was wiadomość na Instagramie, że uratowałam życie. Bo ktoś poszedł się przebadać i się okazało, że ta osoba miała czerniaka. W życiu by nie wpadła na to, by pójść się przebadać, ale poszła, usunęła i wszystko jest ok. Bardzo was proszę, badajcie się. Zwłaszcza, jeśli lubicie sobie przyjarać plecki, nosek albo inną część ciała" - zaapelowała. "Błagam, nie lekceważcie tego" - dorzuciła.

W tej historii żona Andrzeja Wrony nawiązała do 2022 roku, kiedy to wykryto u niej problemy zdrowotne. "W drugim trymestrze ciąży dowiedziałam się, że mam czerniaka… Na szczęście został on wykryty w bardzo wczesnym stadium. Mam cholerne szczęście. Teraz badam się regularnie co pół roku albo i częściej" - podsumowywała niegdyś w sieci. Reklama

Reklama Andrzej Wrona: Dla mnie to była ostatnia szansa na zdobycie medalu Ligi Mistrzów. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Andrzej Wrona, Zofia Zborowska / Mateusz Jagielski / East News

Andrzej Wrona, Zofia Zborowska-Wrona / Piętka Mieszko / AKPA