Lewandowski nie zmierzy się ze Schlotterbeckiej. Fatalna kontuzja, to koniec sezonu

Niestety, do pojedynku Polaka z Niemcem już na pewno nie dojdzie. Borussia Dortmund poinformowała, że Nico Schlotterbeck doznał urazu, który wyeliminuje go z gry do końca bieżącego sezonu. Dla ekipy z Zagłębia Ruhry jest to druzgocąca wiadomość.