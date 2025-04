Wielki polski talent w skokach wśród gwiazd. "Szok i zaskoczenie"

Kacper Tomasiak uznawany jest za jeden z największych polskich talentów w skokach narciarskich. Polska ma to szczęście, że akurat trafiła nam się grupa świetnych zawodników z podobnych roczników. To jest cała fala młodych skoczków, którzy prezentują podobny poziom. Teraz wszystko w rękach trenerów, by tego potencjału nie zmarnować.