Brutalnie szczery Marcin Gortat. "Wymazali nas z Europy. Katastrofa"

Marcin Gortat: - Nie byliśmy nawet blisko takich reprezentacji jak Hiszpanii, Słowenii czy Serbii. To były ekipy kompletnie poza naszym zasięgiem. Dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście każdy na to patrzy inaczej. Czy ja bym zrobił coś innego? Może jakieś elementy tak, ale to nawet nie ma sensu dziś analizować. Natomiast trzeba się zastanowić, czy od tego czasu zmieniła się polska koszykówka, czy szkolenie weszło na wyższy poziom. Niestety, jak to wielu piłkarzy mówi, Europa gdzieś odjechała Polsce w piłce nożnej. To o nas trzeba powiedzieć, że Europa wymazała nas z koszykówki. Od 30 czy 40 lat nic w tym sporcie na lepsze się u nas nie zmieniło. Dlatego módlmy się, żeby ten Eurobasket nie zakończył się klęską. Oby chłopaki wyszli i zagrali jak najlepsze spotkania. Grupa będzie bardzo, bardzo trudna.

