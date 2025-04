Poważne problemy Legii przed meczem z Chelsea. Czas ucieka, a decyzji brak

Przed nami powrót rozgrywek europejskich, a wśród nich oczywiście Ligi Konferencji Europy , w której to Legia Warszawa zmierzy się w ćwierćfinałowym starciu z Chelsea . Na pierwszy rzut oka wygląda to jak starcie Dawida z Goliatem, jednak kibice "Legionistów" z pewnością oczekują, że ich ulubieńcy będą w stanie chociaż postraszyć angielskiego giganta. Piłkarze stołecznego klubu nie mają innego wyjścia, aby w choć niewielkim stopniu zadowolić swoich kibiców. 5. miejsce w PKO BP Ekstraklasie i strata aż 11 punktów do liderującego obecnie Rakowa Częstochowa , który dodatkowo ma jeden mecz zaległy względem warszawskiego klubu, w żadnym stopniu nie pokrywają się bowiem z przedsezonowymi obietnicami Goncalo Feio . Jedynym w pełni osiągalnym sukcesem jest obecnie triumf w finale Pucharu Polski, w którym Legia, po niezaprzeczalnej deklasacji Ruchu Chorzów , zmierzy się z Pogonią Szczecin .

Niejednoznaczna odpowiedź Feio ws. Kapustki i Guala

Naturalnie już podczas konferencji po meczu z Górnikiem Zabrze szkoleniowiec "Legionistów" został zapytany o absencję swoich podopiecznych w kontekście nadchodzącego starcia z "The Blues". "To nie przypadek, że jako klub nie podaliśmy konkretnej daty ich powrotu. Różne okoliczności mają na to wpływ. Taka sama kontuzja ma różne stopnie. Na szczęście w tym przypadku stopień nie wydaje się być na tyle duży, żebyśmy mówili o miesiącach rehabilitacji. Tak naprawdę co drugi dzień aktualizujemy sytuację" - uspokoił kibiców Feio.