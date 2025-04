Iga Świątek w kryzysie. Wskazano przyczynę jej porażek. Kibice w to nie wierzą

Drużyna dowodzona przez Dawida Celta przystąpi do eliminacyjnej batalii mocno osłabiona. Z gry zrezygnowały Iga Świątek i Magdalena Fręch . Ta druga przegrała z kontuzją nadgarstka.

Iga Świątek musi odpocząć. "Płaci cenę za udział w igrzyskach olimpijskich"

"Zawsze z dumą reprezentuję Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych sukcesów - półfinału BJKC oraz finał UC. Teraz przyszedł czas na więcej balansu, skupienie się na sobie i swoich treningach . Trzymam kciuki za dziewczyny i za cały zespół" - napisała Świątek w mediach społecznościowych.

Gdyby rezygnacja z gry w kadrze gwarantowała indywidualne sukcesy w dalszej części sezonu, kibice byliby spokojni. Ale najbliższa przyszłość kryje się za wielkim znakiem zapytania . Czy raszynianka przełamie impas na kortach ziemnych, na których czuje się zawsze najlepiej? Na razie to prognoza oparta jedynie na retrospekcji.

- W tym roku Iga płaci cenę za reprezentowanie Polski na igrzyskach w zeszłym roku - w rozmowie z TVP Sport stawia zaskakującą tezę tenisowy ekspert Maciej Synówka . - Trzy sezony na tak wysokim poziomie. To musi mieć swoją cenę.

Świątek w ubiegłym sezonie rzeczywiście starała się łączyć rywalizację na dwóch frontach. Ale wydaje się, że generalnie nie wyszła na tym najlepiej. Do Paryża pojechała przecież po złoty medal olimpijski i była niemal murowaną faworytką do triumfu. Wróciła do domu z brązowym krążkiem.