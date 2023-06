Podejrzenia o doping! Rozebrali mu cały motocykl

Gorąco na drugoligowym froncie. Działacze jednego z klubów zapewniają nas, że będą rozmawiali o wzmożonych kontrolach sprzętu, a jak PZM na to nie pójdzie, to sami wyciągną z kieszeni kilka tysięcy i sprawdzą wybranych zawodników.

Padają konkretne nazwiska

Tak PZM tłumaczy podejrzenia o doping

PZM te nowe podejrzenia o doping tłumaczy tym, że jak się komuś nie układa, to szuka na kogo by tu zrzucić winę. O wzmożone kontrole nikt nie musi prosić, bo te były, są i będą robione. Żużlowcy, na których rzuca się oskarżenia także byli nimi objęci. Niczego niedozwolonego nie wykryto.

Jeśli jednak jakiś klub ma pewność, że dany zawodnik oszukuje, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zapłacić przewidzianą w regulaminie kaucję i takiego delikwenta sprawdzić. Jeśli okaże się, że oszukiwał, to kaucja wraca do tego, który o kontrolę wnioskował. Zatem, jeśli nie ma się wątpliwości, to właściwie niczym się nie ryzykuje.