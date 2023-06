Milionowe kary UOKiK-u. Ma dobrą radę dla Ekstraligi

Polityk nie ma złudzeń. Kluby i tak za to zapłacą

- Inna sprawa, że finalnie pewnie kluby zrzucą się na karę. Ekstraliga pomniejszy przelew telewizyjnej transzy i tyle. Trudno jedynie powiedzieć, jak duże będą straty? Wydaje mi się też, że droga sądowa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lepszym byłaby ugoda. To można by pewnie więcej zyskać, a przy okazji zaoszczędzić na prawnikach - zauważa Czarnecki.

Ekstraliga tłumaczy, a eksperci mówią, że można było to rozegrać inaczej

Ekstraliga, odkąd UOKiK zajął się sprawą limitów wynagrodzeń (rok temu z nich zrezygnowano) tłumaczy, że od początku w pełni współpracuje z urzędem. Pojawiają się też stwierdzenia, że limity wprowadzono, by bronić klub przed zapędami prezesów i bankructwem. W żużlu już nie raz zdarzało się, że jakiś działacz wydawał więcej niż miał i finalnie prowadziło to do upadku. Tylko w ostatniej dekadzie trzy kluby były degradowane za długi do niższych lig.