Osłabienie Apatora. Podstawowy zawodnik wypada!

Nie są to najlepsze w historii dni dla toruńskiego klubu. Zaczęło się już w niedzielę, kiedy to zespół przegrał praktycznie wygrany mecz u siebie z Włókniarzem. Gospodarze mieli po 10 biegach +8, a ostatecznie ulegli rywalowi 44:46. Być może chcieli poprawić humor lokalnemu rywalowi, bo Abramczyk Polonia w identycznym stylu poległa na własnym torze z Falubazem Zielona Góra. Porażka dla Apatora oznacza to, że absolutnie nie może być pewien utrzymania, a o fazę play-off musi walczyć do końca rundy zasadniczej.