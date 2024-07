Transfery. Josh Pickering zostanie na dłużej?

Klub z Gdańska, ogłaszając podpisanie kontraktu z Joshem Pickeringiem, od razu zaznaczył, że Australijczyk będzie sprawdzany pod kątem budowy składu na następny ro k. Nie jest to zatem tylko transfer na pięć meczów, by zaoszczędzić trochę gotówki w kasie. Występy 28-letniego Pickeringa będą kosztować Wybrzeże mniej niż punkty Iversena, ale to jednak ma być inwestycja w przyszłość. Czy Duńczyk ma już wakacje w polskiej lidze? Niekoniecznie . Pytając w Gdańsku o ewentualny powrót Kasprzaka i Iversena, słyszymy, że w ich przypadku nic nie jest wykluczone . Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, pewnie zarząd ze sztabem szkoleniowym będą analizować wszystko na bieżąco. Możemy domniemywać, że liderzy mogą wrócić do drużyny na domowe mecze - 14 lipca z Texom Stalą Rzeszów i 4 sierpnia z INNPRO ROW-em Rybnik .

Żużel. Szukają nowych wschodzących gwiazd

Po spadku skład gdańszczan ma diametralnie się zmienić. To akurat nikogo nie dziwi, często kluby po degradacji zmieniają całą drużynę lub w większości wymieniają zawodzących, bądź po prostu zbyt drogich zawodników. Wybrzeże sprawdza Pickeringa, bo widzi w nim potencjał do rozwoju. Jedna osoba z klubu porównała go do... Ryana Douglasa, lidera #OrzechowaOsada PSŻ-u Poznań i jednej z największych gwiazd Metalkas 2. Ekstraligi. Jeszcze dwa lata temu niewielu o nim słyszało, a jest starszy od nowego żużlowca Wybrzeża.



Co ciekawe, obaj na poważnie zaczynali jeździć w lidze polskiej w Kolejarzu Rawicz. Wielkiego sukcesu w Gdańsku nie było od lat (od 2016 roku Wybrzeże nieprzerwanie startuje na drugim poziomie rozgrywkowym), ale jest to naprawdę atrakcyjny kierunek dla młodych obcokrajowców. To właśnie w Wybrzeżu przyspieszyły kariery Mikkela Michelsena, Andersa Thomsena czy Rasmusa Jensena, którzy stali się pierwszoligowymi gwiazdami i bezpośrednio z Gdańska przenieśli się do PGE Ekstraligi. Te historie ułatwiają negocjacje - bo nie da się ukryć - ruch Pickeringa z transferem do Wybrzeża jest próbą promocji w naszym kraju.