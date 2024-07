Przez nieszczęście gwiazdora zarobili 18 milionów. Teraz sytuacja się powtórzy?

We wspomnianym meczu Woffinden upadł w swoim pierwszym starcie i doznał urazu. Wrocławianie musieli zastępować juniorami. Efektem było niespodziewane zwycięstwo (45:44) skazywanego na pożarcie GKM-u, a na koniec sezonu utrzymanie w lidze . Gdyby wtedy los nie uśmiechnął się do grudziądzan, po prostu spadliby z elity. Tym razem Sparta zawitała do Grudziądza bez byłego mistrza świata, który uczestniczył w strasznie wyglądającym wypadku podczas Grand Prix Polski w Gorzowie.

Betard Sparta Wrocław. Brak Taia Woffindena nadal jest osłabieniem?

Ten sezon dla Woffindena jest najgorszym od lat. Niespełna 34-latek kompletnie się pogubił, szukając źródła problemu, zwolnił nawet swoich zaufanych wieloletnich mechaników. Wyniki się nie poprawiły i mówi się, że niemal na pewno po sezonie rozstanie się ze Spartą. Mecz w Grudziądzu pokazał, że Brytyjczyk wciąż wiele znaczy dla wrocławskiej drużyny . Pod jego nieobecność trener Dariusz Śledź powołał na to spotkanie dwóch zdolnych młodych obcokrajowców: Francisa Gustsa oraz Williama Drejera . Łotysz jest świeżo po wypadku, więc ani razu nie wyjechał na tor. Z rezerwy zastępował go Duńczyk.

PGE Ekstraliga. GKM Grudziądz - Sparta Wrocław 51:39. Bonus jedzie do Wrocławia

Brak Woffindena nie był jedynym powodem porażki wrocławian w Grudziądzu. Artiom Łaguta i Daniel Bewley tracili punkty na potęgę, Rosjanin przegrał nawet z juniorem Kacprem Łobodzińskim, który był bohaterem tego starcia przy Hallera. Na wyjeździe przełamał się Bartłomiej Kowalski. To jeden z naprawdę niewielu pozytywów w szeregach Sparty. Jakub Krawczyk wyraźnie jest w dołku i na razie nie jest na dobrej ścieżce, aby się pozbierać.



A GKM? Był znakomity, ten mecz przypominał zeszłoroczny występ grudziądzan na domowym torze z Motorem Lublin (tym razem zabrakło happy endu), który był kluczem do utrzymania. Jak zwykle świetnie prezentował się Max Fricke, Michael Jepsen Jensen ponownie stanął na wysokości zadania i skutecznie zastąpił kontuzjowanego Jasona Doyle'a, świetnie spisał się Jaimon Lidsey. Kangur w ważnym momencie przeprowadził piękną akcję, doprowadzając publiczność do euforii. Swoje punkty zdobył też Wadim Tarasienko, choć raz wjechał w taśmę, gdy podpuścił go Bewley. Po tym zdarzeniu Rosjanin był wściekły. Sportową złość przełożył jednak później w dobry rezultat.