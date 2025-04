Andriejewa rozbita w Stuttgarcie. Koniec marzeń Rosjanki, nie zagra ze Świątek

Mirra Andriejewa nie grała dwóch spotkań z Rosjankami w jednym turnieju od zeszłorocznej rywalizacji w Brisbane. Wtedy pokonała najpierw Dianę Sznajder , z którą później zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie w deblu i Ludmiłę Samsonową . W tym roku zaś meczów z rodaczkami raczej unikała, zagrała jedynie z Anną Blinkową w Brisbane i Weroniką Kudiermietową w Miami. Oba wygrała, co nie powinno dziwić, ale układ drabinki i wycofanie Marty Kostiuk w Stuttgarcie sprawiły, że dwie tenisistki z Rosji dostała tu już na starcie rywalizacji.

Dla Andriejewej przetarciem w Stuttgarcie było spotkanie z siostrą - krótkie, bo mająca problemy z kolanem Erika skreczowała na początku drugiego seta . Aleksandrowa zaś dość wyraźnie ograła Ludmiłę Samsonową, jakby dowodząc, że problemy, które miała w Indian Wells i Miami, już są chyba za nią. Dobrze czuła się na mączce w Charleston (doszła do półfinału, przegrała praktycznie wygrane spotkanie z Jessicą Pegulą), potwierdza to w Niemczech.

WTA 500 w Stuttgarcie. Rosyjskie starcie na początek czwartkowych zmagań. Mirra Andriejewa kontra Jekaterina Aleksandrowa

Mirra Andriejewa mogła być rywalką Igi Świątek w niedzielnym półfinale - musiała jednak wygrać najpierw z Aleksandrową, a później w sobotę z lepszą z pary Jessica Pegula/Magdalena Fręch. Oczywiście ćwierćfinał czeka też Polkę - z Emmą Navarro bądź Jeleną Ostapenko . Niemniej na takie rozwiązanie wskazywały rozstawienia, a gdyby do tego doszło, Iga po raz pierwszy zagrałaby z Mirrą na swojej ulubionej ziemi.

Teraz wiemy już, że na podobne rozwiązanie trzeba czekać do kolejnych turniejów.

Andriejewa wygrała więc łącznie siedem akcji z rzędu, wydawało się, że może to być jakiś punkt zwrotny w tym spotkaniu. Ale nie był. Starsza rodaczka znakomicie reagowała na jej podania, posyłane z ogromną mocą. Serwis na 186 km/godz? Return Aleksandrowej prosto w linię. Za chwilę był co prawda as Mirry, pomiar wskazał aż 190 km/godz, ale generalnie niżej notowana z zawodniczek radziła sobie z tymi podaniami znakomicie. Przełamała faworytkę, poirytowana Mirra rzuciła rakietę na kort, za chwilę jeszcze ją kopnęła.